Valentino versterkt Europese top met Esther Hörmann als CEO voor de regio

Esther Hörmann is benoemd tot CEO Europa van Valentino. Dit is een strategische zet die het regionale leiderschap van het Italiaanse modehuis versterkt op een cruciaal moment voor het merk.

Hörmann opereert vanuit Milaan. Ze neemt de functie op zich na een internationale carrière van bijna twintig jaar bij vooraanstaande bedrijven in de luxe- en modesector. Haar focus lag op expansie, retail en commercieel beheer in strategische markten in Europa, het Midden-Oosten en Azië.

Haar profiel combineert solide ervaring in hedendaagse luxe met diepgaande kennis van internationale expansie en de ontwikkeling van commerciële netwerken. Ze begon haar carrière bij Mango als International Expansion Project Manager, met een focus op Europa, India en Zuidoost-Azië. Daarna bekleedde ze verschillende managementfuncties bij Pronovias Group, waar ze Global Retail Director en Global Franchise Manager was. Deze brede visie op de sector, van fast fashion tot luxe en van expansie tot het beheer van volwassen markten, versterkt de positionering van Valentino in Europa onder haar leiding.

Voor haar komst naar Valentino was Hörmann werkzaam bij Rimowa. Daar was ze Managing Director EMEA en later Chief Commercial Officer. In die rol leidde ze de commerciële en groeistrategie van het premium bagagemerk in een context van wereldwijde consolidatie. Daarvoor speelde ze een sleutelrol bij de Prada Group als directrice van Prada Iberia. Ook was ze werkzaam bij Loewe, waar ze verantwoordelijk was als Head of Southern Europe & Middle East en Country Manager voor meerdere markten. Ze beheerde zowel directe retail als franchises in zeer complexe regio's.

De benoeming komt op een cruciaal financieel moment voor het Italiaanse modehuis. In november 2025 sloten Valentino, Kering en Mayhoola een herkapitalisatieovereenkomst. Deze omvat een kapitaalinjectie van 100 miljoen euro om de financiële structuur te versterken, nadat het bedrijf bepaalde bankconvenanten niet was nagekomen. De operatie is gestructureerd in twee delen: een eerste betaling van 40 miljoen en nog eens 60 miljoen gepland voor eind 2025. Dit sluit aan bij de strategie van Kering, dat in 2023 dertig procent van Valentino overnam voor 1,7 miljard euro.

De groep heeft bovendien een optie om de resterende zeventig procent te kopen. De herziening van de overeenkomst in september 2025 stelt echter elke wijziging in de aandeelhoudersstructuur uit tot ten minste 2028 en vertraagt de uitoefening van de optie tot 2029.