Valérie Dassier nieuwe CEO Aigle

Modemerk Aigle heeft een nieuwe CEO, zo kondigt moederbedrijf MF Brands Group aan in een persbericht. Valérie Dassier neemt de functie op zich.

Dassier heeft een flink mode cv. Ze werkte onder andere bij de LVMH groep, Le Bon Marché, Comptoir des Cotonniers, Princesse tam.tam, Kenzo en IKKS. Ze heeft functies gehad van inkoop, verkoop en project management tot chief digital & customer officer en deputy managing director.

In haar nieuwe functie is ze verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Aigle in Frankrijk en wereldwijd. Ze is hierdoor verantwoordelijk voor het versterken van de distributiekanalen en het ‘najagen van de productstrategie voor de collecties die functionaliteit, stijl en creativiteit combineren’, aldus het persbericht.

Aigle is opgericht in 1853. Het merk omschrijft de collecties als ‘ontworpen met het dagelijks leven in het achterhoofd’. De collecties moeten dan ook lang meegaan en functioneel zijn.