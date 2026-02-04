Van Dijk in Waalwijk krijg nieuwe directeur

Weidewinkel Van Dijk in Waalwijk heeft Bo Broere aangesteld als de nieuwe algemeen directeur, zo blijkt uit een officiële aankondiging van Broere op LinkedIn.

Broere neemt per direct de dagelijkse leiding over. Ze was al vier jaar in dienst bij het bedrijf als buying manager en heeft een achtergrond in retail en mode. Zo werkte ze als planner bij De Bijenkorf, merchandise planner bij Men at Work en als retailmanager bij Björn Borg. Nu is het aan haar om Van Dijk verder te helpen groeien in een competitieve mode-markt. Voor haar aanstelling was er geen officiële algemeen directeur aangesteld, laat een medewerker weten. Het bedrijf werd aangestuurd door de eigenaar, Hans van Dijk.

Van Dijk is een familiebedrijf met een rijke geschiedenis in mode- en lifestyle-retail sinds 1953. De multibrandstore van ruim drieduizend vierkante meter in Waalwijk biedt collecties uit modesteden als Milaan, Kopenhagen, en Parijs - maar gebracht met een ‘Brabantse hartelijkheid.’ Van Dijk heeft ruim honderdtwintig modemerken in het assortiment, van toegankelijk (Selected Femme, Anine Bing) tot high-end (Alter Ego, Natan).