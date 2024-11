Van Meryll Rogge tot Four Roses: Dit zijn alle winnaars van de Belgian Fashion Awards 2024

Bij MAD Brussels vond gisteravond de uitreiking van de Belgian Fashion Awards 2024 plaats, een viering van de creatieve kracht en diversiteit van de Belgische modewereld. De prestigieuze prijzen, georganiseerd door Knack en Le Vif Weekend in samenwerking met Flanders DC, MAD Brussels en Wallonie-Bruxelles Design Mode, zetten gevestigde namen en opkomend talent in de schijnwerpers.

De presentatie van de avond lag in handen van Emma Moortgat. Winnaars ontvingen een unieke trofee ontworpen door de gerenommeerde graficus Paul Boudens, bekend om zijn visuele bijdragen aan de Belgische kunst- en modesector.

Dit zijn de winnaars van de Belgian Fashion Awards 2024

'Designer of the Year' werd toegekend aan Meryll Rogge, die als eerste vrouw deze eer mag dragen. Haar genderfluïde prêt-à-porter-collecties hebben zowel nationale als internationale lof geoogst. “Meryll blijft trouw aan zichzelf terwijl ze een wereldwijde impact maakt,” aldus de jury.

De 'Jury Prize' ging naar Marina Yee, een icoon van de Antwerpse Zes, voor haar tijdloze ontwerpen en haar artistieke veelzijdigheid. Haar recente comeback met uniseks mode heeft haar opnieuw op de kaart gezet als een pionier in de industrie.

De titel 'Changemaker of the Year' werd toegekend aan REantwerp, het duurzame atelier van Tim Van Steenbergen en Ruth Goossens. Het project combineert sociaal engagement met ambacht, door anderstalige nieuwkomers op te leiden en gebruik te maken van deadstock-materialen.

REantwerp Credits: J. Van Belle

In de categorie 'Emerging Talent of the Year' werd ontwerpster Marie Adam-Leenaerdt bekroond. Haar internationale erkenning – waaronder nominaties voor de LVMH Prize en de Andam Fashion Awards – markeren haar als een veelbelovend talent.

Ontwerpster Stephanie D’heygere, bekend van het gelijknamige merk D'heygere dat uit Parijs opereert, werd uitgeroepen tot 'Accessory Designer of the Year.' Volgens de jury hebben haar sieraden en accessoires haar een prominente plaats bezorgd in zowel de Belgische als internationale mode.

De prijs voor 'Professional of the Year' ging naar Daniel Henry, wiens innovatieve textielontwerpen een cruciale rol spelen in mode en interieur. Zijn werk voor Maison Margiela en het Brusselse stadhuis benadrukt de fundamentele rol van stoffen in de industrie.

Célestin Verheyden werd onderscheiden als 'Most Promising Graduate of the Year'. Zijn experimentele benadering van mannenmode en verfijnde afwerking maken hem tot een belofte voor de toekomst.

De publieksprijs 'Fashion Brand of the Year' ging naar Four Roses, een Belgisch familiebedrijf dat de afgelopen jaren een sterke groei kende met nieuwe winkels, een webshop en samenwerkingen met multibrandstores zoals Juttu.

Four Roses Credits: J. Van Belle

Een viering van het Belgische modesucces

De Belgian Fashion Awards onderstrepen het unieke karakter van de Belgische mode. Te weten: innoverend, ambachtelijk en maatschappelijk betrokken. Voorzitters Lidewij Edelkoort en Philip Fimmano leidden een internationaal samengestelde jury die de laureaten koos. Onder hen bevonden zich invloedrijke figuren zoals Alexander Fury (AnOther Magazine) en Daniel Rodgers (Vogue UK).

De prijzen, die sinds 2017 jaarlijks worden uitgereikt, hebben als doel de Belgische mode-industrie in de schijnwerpers te zetten en de rol van België als creatieve hotspot te benadrukken.