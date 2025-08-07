Van mode naar hennep: Rodney Lam ziet 'groen goud'

Rodney Lam kiest na acht jaar als topman bij het internationale modemerk Daily Paper voor een nieuwe missie: de wereld verduurzamen met industriële hennep. Met patenten op vier unieke hennepzaden en samenwerkingen in Suriname en Colombia voor de verwerking daarvan naar textiel, wil hij niet alleen inspireren, maar de textielindustrie vanuit de bron veranderen.

In 2016 stapte Lam in bij Daily Paper. In acht jaar tijd groeide het Amsterdamse modelabel van een omzet van een half miljoen naar 32 miljoen euro. Toch koos Lam eind 2023 voor een nieuwe koers. “Op een gegeven moment was de nieuwigheid eraf. Ik wilde nieuwe impact maken.”

“Ik sprak een vriendin, managing partner bij een groene investeringsmaatschappij, over duurzaamheid in de mode-industrie. Ik weet niet of het haar bedoeling was om me een schuldgevoel te bezorgen over al die vervuiling die ik veroorzaakte, maar ze zette me aan het denken: Daily Paper inspireert, maar ik wilde transformeren en echt bijdragen aan verandering op systeemniveau. Ik heb een stuk land in Suriname dus dacht ik, wat als ik industriële hennep ga planten op mijn stuk land en dan maak ik daar gewoon textiel van?”

Industriële hennep voor impact

Lam besloot samen te werken met een boer in Colombia. “Eind 2023 ontmoette ik een boer in Colombia die al vijf jaar werkte aan varianten met een laag THC-gehalte, geschikt voor textiel. Hij had alleen geen financiering meer. Samen met de LAIHA (Latin American Industrial Hemp Association) bezocht ik hem en het klikte direct. Ik besloot hem te financieren.”

Dat was het begin van iets groots. “We namen de zaden mee naar Suriname om te testen. In Suriname heb je maar 10 tot 12 uur zonlicht, wat lastig is omdat veel hennepsoorten dagen met veel zonuren nodig hebben om goed te groeien. Maar deze zaden deden het daar goed. Hij (de boer, red.) stuurde me een foto van een hennepplant die wel vier meter lang was. Toen wist ik het: ‘ik heb groen goud in handen,’ dus kocht ik de helft van zijn patent.”

De oogst van de stelen. Credits: Rodney Lam

Het oogstproces. Credits: Rodney Lam.

Lam ziet industriële hennep als de sleutel tot een duurzamere textielindustrie. “Hennep is sterker dan katoen, vraagt minder water en zuivert de bodem in plaats van deze uit te putten. We zagen een kans voor een hele industrie.”

Samen met de Surinaamse overheid zette Lam een publiek-private samenwerking op. Het gaat om een meerderjarige contract waarbij Lam Surinaamse grond gebruikt voor de verbouwing van hennep. De overheid stelde een intentieverklaring op om 25.000 hectare beschikbaar te maken voor industriële hennep. “Dat is net zo groot als Amsterdam,” onderstreept Lam. "Daarnaast heeft Suriname 1,2 miljoen hectare landbouwgrond die ongebruikt is. De opschalingsmogelijkheden zijn enorm,” vult hij aan.

Van pilot naar product

De eerste pilots zijn veelbelovend. “We hebben een proefbatch beddengoed van hennep geproduceerd met een bekende textieldiscounter en die was meteen uitverkocht. De marge was absurd, bijna 80 procent. Toen dacht ik: ik had meer moeten vragen.”

Toch is het doel niet om dure producten te maken. “We willen henneptextiel betaalbaar maken. Niet zo goedkoop als katoen lukt voorlopig niet, maar wel concurrerend met biologisch katoen.”

Nieuwe generatie consumenten

Lam ziet ook dat consumenten veranderen. “Mijn kinderen kijken bij kleding naar de labels: is het duurzaam? Hoelang gaat het mee? Jongeren combineren duurzame items met betaalbare basics zoals van Uniqlo of Cos. Die bewustwording groeit snel.”

Daarnaast ziet hij een veranderende markt. “Als ik langs de luxe winkels in Parijs loop, zie ik lege winkels. Maar ga je naar een winkel die duurzame stoffen verkoopt of vintage aanbiedt, dan is het daar vol. De nieuwe generatie eist duurzaamheid.”

Familiebedrijf Vizaviz

Lam richtte dit jaar Vizaviz op, een nieuw modemerk met basic items waar hennep in verwerkt wordt. “In Colombia werken we samen met boeren. Zij planten hennep, halen de vezels eruit, maken het zachter zodat het geschikt is voor textiel. Uiteindelijk willen we alles daar ter plekke kunnen doen, zonder vezels eerst naar China te sturen om te verzachten, dan naar Vietnam voor het weven, en dan naar Turkije voor het maken van kleding. Nee, wij willen het lokaal doen.” Hij bouwt het merk samen met zijn gezin. “Ons team is nog klein, zes mensen, maar mijn kinderen helpen mee. Het is een echt familiebedrijf geworden.”

Ondernemer Rodney Lam maakte de stap van Daily Paper naar business rondom hennepvezels. Credits: Rodney Lam.

“Vis-à-vis betekent ‘face to face’, en dat is precies wat we bedoelen: we willen impact maken door de keten zo kort mogelijk te houden. Dus van boer naar consument. Of van boerderij naar kledingkast. Daarmee kunnen we bijdragen aan minder CO2-uitstoot wereldwijd.”

“En eerlijk: als je iets verkoopt, moet het er ook mooi uitzien. De klant koopt het omdat het mooi is, en duurzaamheid is dan een extra pluspunt. Daarom maken wij nu basic t-shirts, hoodies en overhemden in Colombia. Lokale boeren produceren daar onze henneptextiel, en in de stad Medellín maakt een klein designteam daar kleding van.

“Wij mikken op zo'n veertig euro voor een hennep t-shirt. Dit is vergelijkbaar met merken als Cos of Arket.”

“Merken bouwen is lastig en kost tijd. Maar omdat we ook in het zaad investeren, kunnen we de kosten enigszins laag houden.”

Beleid voor een duurzame de toekomst

Lam is kritisch op overheden die duurzaamheid eisen maar weinig doen om het begin van de keten te ondersteunen. “In Nederland krijg je belastingvoordeel voor een elektrische auto, maar waarom niet voor duurzame materialen zoals hennep of gerecycled katoen? Als daar geen belasting op zou zitten, kun je echt verschil maken.”

“Ik werk hier al drie jaar aan en sinds oktober 2025 krijgt het al mijn aandacht. Bij Daily Paper, inspireerden we vooral en maakten we misschien cultureel impact, nu zie ik direct verschil bij boeren in Colombia en Suriname. Zij kunnen hun families eten geven van deze zaden. Dat is echte transformatie.” Lam heeft gesprekken met partijen van Zeeman tot LVMH die interesse tonen in ESG-oplossingen (een beleggingsprincipe dat prioriteit geeft aan het verbeteren van het milieu, red.). Zijn toekomstvisie is helder. “De impact die wij gaan maken met hennep is enorm. Ik sta aan het begin van de waardeketen: ik heb de zaden, ik kan produceren. Met het land dat beschikbaar is in Suriname en de vraag die groeit, zou het me verbazen als dit geen miljardenbusiness wordt.”