VanHaren directeur Krein Bons vertrekt na 26 jaar

Krein Bons vertrekt op 1 juli als directeur bij VanHaren, zo maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Bons is al 26 jaar actief bij VanHaren. Hij wordt opgevolgd door Han Sterk, die op dit moment al werkzaam is bij het bedrijf.

“Voor vanHaren hebben we de geschikte kandidaat gevonden,” aldus Bons over zijn opvolger in het persbericht. “Han is de afgelopen twee jaar een deskundig en betrokken persoon gebleken die past binnen de visie en strategie van onze organisatie. Ik ben er van overtuigd dat hij er samen met Robert Vos (de CFO, red.) voor zorgt dat het merk VanHaren relevant blijft voor schoenliefhebbers.”

“Onder zijn bevlogen leiding heeft VanHaren zich ontwikkeld tot een sterke speler binnen de retail, zonder het familiaire karakter van het bedrijf te verliezen,” aldus Sterk over Bons in het persbericht.. “De liefde voor ‘zijn’ mensen heeft daarbij altijd voorop gestaan. Zijn ondernemerschap, ambitie en passie hebben ervoor gezorgd dat vanHaren is uitgegroeid tot een gezonde, professionele en innovatieve organisatie binnen de retailbranche.”

Bons is op dit moment ook voorzitter bij Nederlandse retailorganisatie INretail. Over de verdere vervolgstappen van Bons worden geen uitspraken gedaan in het persbericht.