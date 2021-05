Vans-oprichter Paul Van Doren overleden

Paul Van Doren, oprichter van streetwearmerk Vans, is op negentigjarige leeftijd overleden. Dat maakte Vans afgelopen weekend bekend op social media. Het overlijden van Van Doren komt slechts enkele dagen na publicatie van zijn boek ‘Authentic: A Memoir by the Founder of Vans’. De oorzaak van zijn overlijden werd door Vans niet vermeld.

In 1966 opende Van Doren samen met zijn broer en twee partners The Van Doren Rubber Company in Anaheim, California. Het bedrijf produceerde en verkocht canvas schoenen voor de hele familie, onder de noemer House of Vans. Zijn kinderen brachten de flyers voor de eerste winkelopening rond. Vans is nog steeds een familiebedrijf: Van Dorens zoon Steve, dochter Cheryl en kleinkinderen Kristy en Jenny vervullen momenteel een aantal van de topfuncties.

Vans groeide uit tot een geliefd merk voor met name skateboarders en surfers, mede dankzij de Hollywoodfilm ‘Fast Times at Ridgemont High’, waarin acteur Sean Penn in de klassieke geruite Vans verscheen, en samenwerkingen met skateboarders als Stacy Peralta en Tony Alva. Deze samenwerkingen zouden uitgroeien tot een heus Vans-skateboardteam, later gevolgd door een surf-, BMX- en sneewteam.

“Paul was niet zomaar een ondernemer; hij was een vernieuwer,” schrijft Vans over de oprichter. “Toen de eerste Vans-winkel werd geopend, waren er geen zelfstandige winkels enkel voor sneakers. Pauls gedurfde experimenten met productontwerp, distributie en marketing, samen met zijn talent voor cijfers en efficiëntie, maakten van Pauls schoenenfamiliebedrijf een Amerikaans succesverhaal.”

Van Doren en partners verkochten Vans in 1988 aan investeringsmaatschappij McCown De Leeuw & Co. In 2004 werd het doorverkocht aan VF Corp. voor bijna vierhonderd miljoen dollar. Heden ten dage is Vans een miljardenbedrijf met trouwe volgers wereldwijd.