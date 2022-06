Veilingen van Hubert de Givenchy's landgoed brengt nu al 114 miljoen euro op

Live veilingen van items van het landgoed van de wijlen modeontwerper Hubert de Givenchy zijn tot nu toe goed geweest voor 114 miljoen euro, zo meldt WWD. De schatting voor de veilingen was eerder gezet op 50 miljoen euro. Met een waarde van minstens 114 miljoen euro, online lopen veilingen van items nog tot einde deze week, is het de op één na meest waardevolle collectie die verkocht is bij Christie's in Parijs, aldus WWD.

De collectie die onder de hamer ging bestaat uit kunstwerken, sculpturen en meubels. In totaal gaan er 1.229 items onder de hamer. De live veilingen vonden plaats tussen 14 en 17 juni. De twee online veilingen van kleinere items zullen op 22 en 23 juni plaatsvinden. Aangezien alle veilingen dus nog niet klaar zijn, kan het uiteindelijke opbrengst nog aanzienlijk stijgen.

De live veilingen vestigde zelfs 19 nieuwe wereldrecords, aldus WWD. Zo zijn er vijf items verkocht voor boven de 5 miljoen euro. Een sculptuur van Alberto Giacometti werd verkocht voor 27,2 miljoen euro wat het het duurste werk verkocht tijdens een veiling in Frankrijk dit jaar maakt.

Wijlen modeontwerper Hubert de Givenchy overleed in 2018 op 91-jarige leeftijd.