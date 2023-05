Veranderingen in de top van Anthropologie Group: nieuwe voorzitters en CMO

Er vinden veranderingen in de top van Anthropologie Group plaats. Zo wordt er een nieuwe voorzitter voor de vrouwentak benoemd, krijgt de afdeling 'apparel and weddings’ een nieuwe chief merchandising officer en wordt er een nieuwe voorzitter voor het ‘home and terrain’-segment benoemd.

Anu Narayanan mag zich de nieuwe voorzitter voor de vrouwentak noemen, zo staat in het persbericht. Narayanan trad in 2018 in dienst en gaf sindsdien leiding aan de kleding- en accessoiretak voor dames. Daarnaast werd zij ook verantwoordelijk voor de categorieën ‘beauty en weddings’.

Holly Thrasher vervult de functie als chief merchandising officer wat betreft de ‘apparel en weddings’-afdeling. Thrasher is sinds 2021 werkzaam bij het bedrijf en werkte daarvoor achttien jaar bij Nordstrom.

Last but not least, doet Aaron Mutscheller zijn intrede binnen het bedrijf als voorzitter voor het ‘home and terrain’-segment. In zijn rol als voorzitter is hij verantwoordelijk voor de distributiekanalen binnen desbetreffend segment en zal hij ook design en inkoop leiden, evenals productie en de wereldwijde inkoop voor het merk.