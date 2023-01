Veranderingen in de top van Farfetch: Een nieuwe berg ervaring treedt aan boord

Er vinden wat veranderingen in het leidende team van online luxe retailer Farfetch plaats, dat maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Elizabeth van der Goltz, Sindhura Sarikonda en Stephanie Simon stappen aan boord, en Holli Rogers en Martin Avetisyan verlaten het bedrijf.

Van der Goltz versterkt het directieteam en vervult de functies Chief Fashion and Merchandising Officer en als CEO bij de boutique Browns. Sarikonda betreedt deze maand het bedrijf als President Americas. Simon wordt verantwoordelijk voor het leiden van de inspanningen van de Farfetch Group en vervult de functie Vice President Community en Web3.

Van der Goltz brengt veel ervaring met zich mee en heeft diverse inkoop- en merchandising functies vervuld bij Bergdorf Goodman, Yoox Net-a-Porter Group en Matches Fashion.

Sindhura heeft een hoop ervaring in de technologie- en e-commerce sector en wordt omschreven als een doorgewinterde manager en ondernemer. Sindhura was onder andere Global Head of In-store bij Klarna.

Simon’s ervaring zit bij het opbouwen van merken en specialiseerde zich op het gebied van innovatie en cultuur. Voordat Simon deze maand bij Farfetch kwam werken, maakte ze deel uit van het oprichtersteam van Clubhouse en leidde ze de groei als Head of Community.

Met deze stoelendans neemt het bedrijf ook afscheid van twee werknemers. Rogers- de Chief Brand Officer, en Avetisyan- de Chief Growth Officer verlaten het bedrijf om andere kansen te grijpen.