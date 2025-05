Verena Gaese neemt leiding textielafdeling bij Kik over

Verdere veranderingen bij de Duitse textieldiscounter Kik. Precies een week na de benoeming van Christian Kümmel tot nieuwe financieel directeur, heeft de detailhandelaar nu een nieuwe directeur gevonden voor de textielafdeling.

Sinds 1 mei bekleedt Verena Gaese de rol van directeur voor de textielafdeling, zo deelt Kik Textilien und Non-Food GmbH vandaag mee. Gaese, die vanuit de eigen gelederen is gepromoveerd, draagt voortaan de algehele verantwoordelijkheid voor de segmenten damesbovenkleding, herenkleding, kinderconfectie, baby, lingerie, kousen en accessoires. In haar nieuwe functie rapporteert ze rechtstreeks aan de directie.

Promotie na bijna twee jaar

“Verena Gaese is een ervaren expert op het gebied van inkoopprocessen in de textielsector. Sinds haar start bij Kik heeft ze al belangrijke verbeteringen bij ons gerealiseerd”, zegt Patrick Zahn, algemeen directeur van Kik. Gaeses promotie staat symbool voor de bedrijfsfilosofie, die ‘sterke mogelijkheden biedt voor verdere ontwikkeling en aantrekkelijke carrièremogelijkheden op alle niveaus’. Hij sprak ook zijn vertrouwen uit dat Gaese de textielafdeling in haar nieuwe functie “strategisch en toekomstbestendig verder zal ontwikkelen”.

Gaese maakt iets minder dan twee jaar deel uit van Kik. Voor haar promotie tot directeur van de textielafdeling was ze als hoofd van de afdeling al verantwoordelijk voor de textielafdeling van de dames- en herenmode. Oorspronkelijk stapte ze in de zomer van 2023 over van C&A naar Kik. Bij de kledingaanbieder werkte ze in totaal 14 jaar, laatstelijk als hoofd inkoop.