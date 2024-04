Verlaat creatief directeur Hedi Slimane Céline?

Sinds begin april wordt er druk gespeculeerd over het mogelijke vertrek van Hedi Slimane bij Céline en LVMH. Slimane werd in januari 2018 creatief directeur van Céline, naar verluidt met een contract voor zes jaar. Dit contract moest begin 2024 worden verlengd en ondanks lopende onderhandelingen is er nog niets bekendgemaakt over zijn toekomstige aanstelling.

Volgens Business of Fashion zijn de sterontwerper en LVMH er tot nu toe niet in geslaagd om tot een overeenkomst te komen, terwijl andere bronnen zelfs suggereren dat een aankondiging van zijn vertrek binnenkort zal volgen, maar nog wel een jaar kan duren. Er zijn ook berichten dat LVMH verschillende belangrijke ontwerpers heeft gevraagd voor de functie.

De omzet van Céline bedroeg ongeveer een half miljard euro per jaar toen Slimane het creatieve hoofd werd. Sindsdien is de omzet gegroeid tot ongeveer 2,5 miljard euro toen het Franse luxehuis zich uitbreidde naar mannenmode, schoonheidsproducten en zijn lederwaren-activiteiten uitbreidde.

Slimane, die bekend staat om zijn vaardigheden op het gebied van styling, merchandising, marketing, design en fotografie, heeft gedurende zijn hele loopbaan strenge creatieve controle uitgeoefend en toezicht gehouden op elk detail van de communicatie, het imago, de show, de casting, het winkelontwerp, de sociale media en natuurlijk de collecties van Céline. Hierdoor heeft hij een aantal stijlfiguren van het merk ontwikkeld die onmiskenbaar succesvol zijn gebleken en zijn stempel hebben gedrukt op de codes van het huis, net zoals hij dat deed bij Dior Homme en Saint Laurent.

Tijdens zijn eerste seizoenen leverde Slimane's esthetiek kritiek op van zowel insiders uit de industrie als de klanten van het merk, die onder voorganger Phoebe Philo de voorkeur gaven aan een subtielere en intellectuele benadering van het ontwerp. Ondanks de populariteit van mevrouw Philo lagen de ambities van Slimane in lijn met LVMH's gewenste groeitraject, dat in de loop der jaren aanzienlijke investeringen heeft gevergd. In ruil voor uitbreiding kreeg Slimane een sterke creatieve controle.

LVMH balanceert op kosten van de vertragende luxemarkt. Kan het zich veroorloven om een ontwerper van het Slimane-kaliber te verliezen? Met zijn intrinsieke begrip van luxe merken en het leveren van commerciële producten is Slimane zeldzaam in het topsegment van creatief directeuren en het zal een uitdaging worden om in zijn schoenen te treden.