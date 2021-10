Versace CEO maakt stap naar toppositie Burberry

Jonathan Akeroyd, de huidige CEO bij Gianni Versace SpA, neemt de taak van CEO bij Burberry op zich. Akeroyd zal op 1 april 2022 in de functie starten, zo is te lezen in het persbericht van het Britse modehuis.

Akeroyd neemt de functie over van Marco Gobetti die eerder dit jaar aankondigde op te stappen als CEO van Burberry. De nieuwe topman is geen onbekende in de modewereld, hij vervulde al twaalf jaar de taak van CEO bij Alexander McQueen en had diverse senior rollen bij warenhuis Harrods. Zijn functie bij Versace heeft hij al sinds juni 2016.

“We zijn erg blij dat Jonathan Akeroyd zich aansluit bij Burberry als de volgende CEO,” aldus Gerry Murphy, voorzitter van Burberry, in het persbericht. “Jonathan is een ervaren leider met een sterke historie in het bouwen van wereldwijde luxe merken en het stuwen van winstgevende groei. Hij deelt onze waarden en ambitie om verder te bouwen op Burberry’s unieke Britse creatieve erfgoed en zijn expertise zal belangrijk zijn voor de volgende fase van Burberry’s evolutie.”

“Ik ben vereerd CEO te worden bij Burberry,” aldus Akeroyd in het bericht. “Ik bewonder al geruime tijd de positie van Burberry als het meest iconische Britse luxemerk en ik heb veel affectie voor het erfgoed. Ik zie er naar uit om terug te keren naar Londen waar ik mijn carrière in de luxe industrie ben begonnen, om mij aan te sluiten bij een getalenteerd met ambitieuze plannen voor de toekomst en een sterk platform om groei te versnellen.”