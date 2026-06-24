Versace zonder CEO Emmanuel Gintzburger

De wegen van Versace en Emmanuel Gintzburger, de Chief Executive Officer (CEO) van het modehuis, scheiden.

Gintzburger vertrekt na bijna vier jaar aan het roer van het modehuis, meldt vakblad WWD. Hij kwam in september 2022 van Alexander McQueen, waar hij ongeveer zes jaar de rol van CEO vervulde.

Daarvoor was hij zeven jaar actief in diverse leidinggevende functies bij modehuis Saint Laurent, dat net als het Britse merk tot Kering behoort. Met de overstap naar Versace wilde Gintzburger “nieuwe professionele uitdagingen” aangaan buiten het Franse luxeconcern, zo klonk het destijds.

Eigenaarswissel, herpositionering en het einde van het Donatella-tijdperk

Hij nam de leiding over bij Versace in een tijd dat het toenmalige moederbedrijf Capri Holdings Limited een sterke groei doormaakte, maar vervolgens in zwaar weer terechtkwam.

In het tweede kwartaal van het boekjaar 2022/23 overtrof het Amerikaanse concern de marktverwachtingen en ook Versace droeg hieraan bij met een plus van 9,2 procent. De piek was van korte duur en werd gevolgd door dalingen op groepsniveau.

Ongeveer een jaar na zijn start toonde het Amerikaanse concern Tapestry interesse in een overname van Capri. De fusieplannen gingen echter niet door, waardoor geruchten de ronde deden over een mogelijke verkoop van Versace en zusterbedrijf Jimmy Choo. In april vorig jaar werd duidelijk dat Versace voor 1,25 miljard euro overging naar de Italiaanse Prada Group.

Prada is nu bezig met de geleidelijke herpositionering van Versace, waarvan het merk in het eerste kwartaal van 2026 profiteert. Het merk noteerde een netto-omzet van 143 miljoen euro, wat in lijn was met de verwachtingen.

Tijdens zijn periode maakte Gintzburger niet alleen de eigenaarswissel mee, maar ook het einde van een ander tijdperk. Donatella Versace, die de creatieve leiding overnam na de dood van haar broer Gianni Versace in 1997, droeg haar functie over. Zij werd opgevolgd door Dario Vitale, die na slechts één seizoen weer vertrok. Zijn vertrek werd twee dagen na de afronding van de overname van Versace door de Prada Group bekendgemaakt. Begin dit jaar werd Pieter Mulier benoemd als zijn opvolger, die de functie per 1 juli overneemt.