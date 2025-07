Vertrekkend hoofd Fashion & Design ArtEZ geridderd

Matthijs Boelee is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Het vertrekkend hoofd van de mode- en designafdeling van ArtEZ heeft de koninklijke onderscheiding ontvangen tijdens zijn afscheid bij de school, zo blijkt uit een persbericht van de gemeente Arnhem.

Boelee vertrekt na 35 jaar bij de academie. Hij startte er als docent en werd later hoofd van de mode- en designafdeling. Hij ontvangt het lintje vanwege zijn inzet voor studenten en oud-studenten van de academie. “Mede door zijn brede netwerk en inspanningen konden veel studenten een baan vinden in de modesector”, aldus het bericht.

Burgemeester Marcouch van Arnhem reikte de onderscheiding uit aan Boelee. “De heer Boelee was veel meer dan het hoofd van de afdeling. Hij was een voorbeeld van de docent die niet alleen vakkennis doceerde, maar tegelijk een opvoeder was van zijn studenten en op die manier bijdroeg aan hun vorming. Want niemand bereikt de eindstreep alleen, maar kan dat wel met hulp van ouders, docenten en andere professionals. De heer Boelee zette zich binnen en buiten kantoortijd onvermoeibaar in voor zijn studenten, voor de opleiding en voor het vakgebied.”

Boelee wordt na de zomer opgevolgd door Sanne Schepers, een oud student van ArtEZ én van Boelee. Ze studeerde in 2011 af. Ze vormt tegenwoordig een duo met Anne Bosman, waarmee ze het merk Schepers Bosman runt.