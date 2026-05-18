Verwarring rond Mango-campagne met Hailey Bieber toont kracht van marketingassociaties

Na jaren van drops die mede door beroemdheden zijn ontworpen, limited edition-capsules en samenwerkingen waarbij merken het creatieve verhaal delen met publieke figuren, geeft Hailey Bieber dit weekend opheldering via Instagram. Hoewel ze ‘de collectie mooi vond’, was ze niet betrokken bij het productontwerp of de creatieve directie.

In de reacties op de post van Mango reageren Instagram-gebruikers positief op de verduidelijking van Hailey. Ze geven aan dat het geen samenwerking betreft, een indruk die de marketing wel had kunnen wekken.

Screenshot van de story van Hailey Bieber. Credits: Hailey Bieber via Instagram.

Hedendaagse campagnes maken gebruik van een steeds geavanceerdere visuele en narratieve taal, die niet altijd overeenkomt met de interpretatie van het publiek. De grens tussen campagnebeeld en creatieve samenwerking vervaagt. Hierdoor ontstaan grijze gebieden waarin de interpretatie van de consument een centrale rol speelt in het succes van de campagne.

Een deel van die verwarring komt door de evolutie van de modetaal zelf. Termen als ‘collaboration’, ‘curated by’ of ‘story with’ zijn zo opgerekt dat er een dubbelzinnige ruimte is ontstaan. Hierin lijkt de consument al snel uit te gaan van co-creatie.

De conclusie is vrij duidelijk. Ambiguïteit is jarenlang onderdeel geweest van het marketingspel, maar kan zich nu tegen je keren. Transparantie naar consumenten is geen klein detail meer, maar een kwestie van geloofwaardigheid. Zeker in een tijd waarin zelfs digitale tweelingen worden overwogen als alternatief voor bepaalde visuele producties.

Mango heeft ervoor gekozen de campagnetekst aan te passen in het laatste persbericht dat vanochtend op de redactie is ontvangen. Ter gelegenheid van de lancering van de collectie in India, spreekt het materiaal nu van een campagne featuring Hailey Bieber. Dit betekent simpelweg dat zij deel uitmaakt van de content of het beeld. Meer niet. Hiermee laten ze de verwarrende term ‘Hailey Bieber x Mango’ achter zich.

Credits: Mango.