VF Corporation benoemt nieuw lid van de Raad van Bestuur

VF Corporation benoemt Trevor A. Edwards tot nieuw lid van de Raad van Bestuur van het bedrijf, dat maakt VF Corporation bekend in een persbericht. Edwards heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van marketing, wereldwijde merken en algemeen management in kleding en schoenen.

Edwards werkt als nieuwe strategisch adviseur voor direct-to-consumer-merken en investeringsmaatschappijen. Het nieuwe lid is een oud-Nike-veteraan en was daar werkzaam van 1992 tot en met 2018. Bij Nike vervulde hij diverse leidinggevende functies. Zo was hij bijvoorbeeld van 2013 tot en met 2018 voorzitter van Nike, Inc. en rapporteerde hij rechtstreeks aan de CEO.

"Ik ben verheugd om op zo'n belangrijk moment toe te treden tot de Raad van Bestuur van VF en ik kijk ernaar uit om mijn ervaring en inzichten in te brengen nu het bedrijf de band met de consument wil verdiepen en zich wil aanpassen aan de veranderende dynamiek van de markt", aldus Edwards in het persbericht. "Ik heb tientallen jaren in de kleding- en schoenenindustrie gewerkt, dus ik ken en respecteer de welverdiende reputatie van VF en ik ben een persoonlijke fan van de iconische merken en de doelgerichte cultuur. Ik sta te popelen om samen te werken met de sterke Raad van Bestuur en het managementteam van VF om voort te bouwen op die nalatenschap en een hoger rendement voor aandeelhouders te realiseren."

Voorzitter van de Raad van Bestuur van VF, Richard Carucci, in het persbericht: "We zijn verheugd Trevor te verwelkomen in onze Raad van Bestuur. Hij is een zeer ervaren executive met uitgebreide ervaring in kleding en schoenen die waardevol zal zijn voor VF als we de relaties van onze merken met consumenten blijven verdiepen, productinnovatie versterken en de operationele effectiviteit verbeteren. Zijn ervaring zal het talent van de Raad van Bestuur verder versterken en maakt deel uit van het voortdurende werk van de Raad van Bestuur om de samenstelling te evalueren en regelmatig te vernieuwen om diepgaande expertise en diversiteit van perspectieven te garanderen."