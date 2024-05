VF Corporation benoemt voormalig Lululemon-manager Sun Choe tot Global Brand President voor Vans

VF Corporation benoemt Michelle (Sun) Choe tot Global Brand President voor Vans. Dit maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Sun treedt eind juli in dienst.

Sun heeft dertig jaar leiderschapservaring in fashion retail. Haar cv bestrijkt wereldwijde merken, waaronder Lululemon, Marc Jacobs, West Elm, Madewell, Urban Outfitters, Levi's en the Gap. “Sun is een sterke leider die zich richt op consumenteninzicht en een bewezen staat van dienst heeft in het stimuleren van merkwarmte en het vertalen ervan in financiële resultaten. Ik ben ervan overtuigd dat Sun de juiste leider is om Vans naar nieuwe hoogten te brengen”, aldus Bracken Darrell, president en CEO van VF.

Eerder was Sun zeven jaar Chief Product Officer van Lululemon. Het persbericht benadrukt dat Sun bij Lululemon een groeimomentum veroorzaakte.

Sun deelt “gepassioneerd" te zijn "door het opbouwen van hoogwaardige culturen en teams, het creëren van geweldige ontwerpen en ervaringen die langdurige, betekenisvolle verbindingen opbouwen met consumenten wereldwijd." Ze vult aan: "Ik kan niet wachten om aan het werk te gaan."