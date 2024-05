VF Corporation kondigt nieuwe CFO aan

VF Corporation, het moederbedrijf van merken als Supreme, Vans en The North Face, benoemt Paul Vogel tot Chief Financial Officer. Vogel treedt op 8 juli in dienst bij het modeconcern, aldus een persbericht.

Vogel is een ervaren financieel directeur. Hij was van 2016 tot 2020 CFO van Spotify Technology SA, een bedrijf dat digitale muziekstreamingdiensten aanbiedt. Volgens het persbericht verdubbelde hij de inkomsten van de streamingdienst in zijn tijd. Voordat hij bij Spotify kwam, bracht Vogel twintig jaar door in de investeringsgemeenschap als zowel aandeleninvesteerder als onderzoeksanalist bij publicaties, meest recentelijk als managing director en hoofd van investeringsbank Barclays van 2013 tot 2016. Vogel heeft tien jaar bij AllianceBernstein als mondiaal sectorhoofd gewerkt. Hij begon zijn carrière als onderzoeksanalist bij Morgan Stanley en DLJ.

De CEO van VF Corporation, Bracken Darrell, is enthousiast over Vogel. Hij deelt in het persbericht: “Pauls uitgebreide operationele en financiële expertise bij een mondiaal, consumentgericht bedrijf, en zijn diepgaande kennis van financiën en de kapitaalmarkten, zullen waardevol zijn als we de financiële positionering van VF blijven versterken en de terugkeer van het bedrijf naar winstgevende groei zullen stimuleren.”