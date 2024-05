VIA Outlets’ Raad van Bestuur heeft nieuwe leden

Via Outlets benoemt Ganni’s Chief Executive Officer, Laura du Rusquec, en Via Outlets’ Chief Operating Officer, Johan Caspar Bergenthal, tot leden van de Raad van Bestuur. De twee nemen de positie als niet-uitvoerend directeur en uitvoerend directeur aan, zo deelt Via Outlets in een persbericht.

Du Rusquec werd in april 2024 benoemd tot CEO voor Deens merk Ganni. Ze waaide over van Balenciaga, waar ze als adjunct CEO op de stoel zat. Du Rusquec heeft ook functies bij luxe modehuis Gucci op haar naam staan. Ze wordt dan ook geroemd door haar uitgebreide ervaring in de mode. Bergenthal is sinds oktober 2023 werkzaam voor Via Outlets.

“De kracht van ons bedrijf, en onze Raad van Bestuur, ligt in onze diverse vaardigheden en ervaringen. Met hun diverse achtergronden en uitgebreide ervaring brengen Laura en Johan ieder extra kracht mee, terwijl we onze reeds robuuste visie voor de toekomst verder vormgeven. Onze 3R-groeistrategie blijft de kern van Via Outlets en we blijven streven naar innovatie binnen ons bedrijf, het bereiken van onze doelen en het inspireren van onze gasten”, aldus Otto Ambagtsheer, Chief Executive Officer, van het bedrijf.