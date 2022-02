Via Vai stelt Vanessa Noordhoff aan als Sales- en Exportmanager

Het Nederlandse damesschoenenmerk Via Vai breidt het salesteam uit met de aanstelling van Vanessa Noordhoff als Sales- en Exportmanager, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. Noordhoff is per 1 februari 2022 in functie getreden.

In haar huidige functie als Sales- en Exportmanager zal Noordhoff verantwoordelijk zijn voor de partner stores van Via Vai en zich gaan focussen op de internationale groei van het bedrijf. Noordhoff heeft al de nodige ervaring in de modebranche op haar cv staan, zo is te lezen op haar LinkedIn-pagina. Ze heeft bijna elf jaar bij Bronx gewerkt als onder andere International Key Account Manager en International Sales Manager. Haar meest recente functie was voor Josh V, ook als International Sales Manager.