Victor Maes nieuwe Country Manager van Veepee Benelux

Flashsaleplatform Veepee krijgt een nieuwe Country Manager in de Benelux: Victor Maes, dat maakt het online platform bekend in een persbericht. Maes is al sinds 2017 werkzaam bij Veepee.

Maes zal de Veepee Group verder gaan uitbouwen in de Benelux en nauw samenwerken met het internationale management, zo klinkt het. “Ik kijk ernaar uit om de positie van Veepee in de Benelux te verstevigen door middel van sterke partnerschappen en de lancering van nieuwe innovatieve diensten op poten te zetten om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van onze partnermerken en onze leden. Het uitbreiden van ons aanbod is daarbij één van mijn prioriteiten”, aldus Maes in het persbericht over mijn plannen.

Maes begon in 2017 als Logistiek Manager. In 2020 nam hij de leiding over de afdeling Logistiek & Supply Chain, waarna hij nu de stap maakt als Country Manager in de Benelux.