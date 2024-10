‘Victoria Beckham ziet CEO vertrekken’

Modebedrijf Victoria Beckham ltd ziet Marie Leblanc vertrekken. Leblanc nam de positie van CEO in 2019 op zich. Ralph Toledano zal de taak van interim-CEO op zich nemen, zo meldt WWD.

Oprichter en naamgever Victoria Beckham bedankt Leblanc in een statement in handen van WWD. Ze noemt het een ‘uitzonderlijke reis’. “Brandjes blussen zij aan zij, gepassioneerd praten over ontwerp en producten, maar nooit ons doel uit het oog verliezen - een mooi merk en winstgevend bedrijf bouwen. Ik ben zo verheugd de volgende fase in te gaan, waar zij een cruciaal onderdeel van is geweest. We wensen Marie het beste in haar volgende hoofdstuk.”

‘Het volgende hoofdstuk’ is tot nu toe beschreven als het herenigen met haar familie in Frankrijk. Het is nog niet bekend welke vervolgstappen Leblanc in haar carrière maakt.