Vierde generatie Wilhelm Verton draagt aandelen Omoda over aan vijfde generatie

Wilhelm Verton heeft zijn aandelen verkocht aan de vijfde generatie binnen het familiebedrijf. Dat meldt Omoda in een persbericht. Tot oktober 2025 blijft Verton actief in de directie; daarna treedt hij toe tot een nieuw op te richten Raad van Advies van Omoda & Assem.

De aandelen zijn overgenomen door Marlinde Baan-Verton (creative director), Lourus-Jan Verton (buying director) en Jan Baan (CEO), die sinds 2021 al als aandeelhouders betrokken waren. Verton noemt de overdracht een logisch moment in de ontwikkeling van het familiebedrijf. “Dit voelt als het juiste moment om deze stap te zetten en het stokje helemaal over te geven aan de volgende generatie,” vertelt hij in het persbericht. “Dat deze stap samenvalt met ons 150-jarig bestaan maakt dit een extra speciaal moment. Uiteindelijk is een succesvolle overdracht van generatie op generatie de kern van elk familiebedrijf.”

Wilhelm Verton trad in 1994 als vierde generatie toe tot het toenmalige Verton Schoenen en speelde een belangrijke rol in de groei van Omoda tot een van de grootste mode-retailers van Nederland, met een sterke omnichannelstrategie. Zijn broer en mede-directeur Lourus Verton (die tevens op dit moment ook nog aandelen bezit) zegt daarover: “De visie van Wilhelm is enorm belangrijk geweest voor de groei van Omoda in de afgelopen decennia. Hij keek altijd verder dan de dag van morgen en was een drijvende kracht achter de stap naar e-commerce begin 2007.”

Wilhelm Verton blijft tot eind 2025 als adviseur betrokken om de continuïteit van de organisatie te waarborgen.