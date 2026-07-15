Villa Noailles (Hyères): voorzitterschap Valérie Duport volgt op tien jaar banden met Chanel

Na achtentwintig jaar bij Chanel is Valérie Duport, een specialist in imago en communicatie, door de raad van bestuur verkozen tot voorzitster van Villa Noailles. Deze benoeming volgt op de geleidelijke versterking van de banden tussen het luxemerk en de culturele instelling, de organisator van het Festival international de mode, de photographie et d'accessoires de Hyères, in de afgelopen tien jaar.

Wie is Valérie Duport, de nieuwe voorzitster van Villa Noailles?

De carrière van Valérie Duport staat in het teken van communicatie voor luxe modehuizen. Na een master in hedendaagse geschiedenis (universiteit Paris Sorbonne), begint ze in 1988 bij Chanel op de persafdeling van de divisie Parfums & Cosmetica.

In 1994 stapt ze over naar de communicatieafdeling Horlogerie Joaillerie en wordt in 1997 hoofd van deze afdeling. In 2008 wordt ze internationaal directeur pers en externe betrekkingen bij Chanel.

In 2016 wordt ze door François-Henri Pinault gerekruteerd voor Kering. Ze wordt directeur communicatie en imago van de groep en lid van het directiecomité. Vanaf oktober 2016 is ze ook verantwoordelijk voor de communicatiestrategieën van de modehuizen binnen de groep.

Sinds haar vertrek bij Kering in 2024 is Valérie Duport actief als onafhankelijk strategisch adviseur voor grote instellingen en bedrijven.

Villa Noailles. Credits: Olivier Amsellem

Een carrière die past bij de banden tussen Chanel en Villa Noailles

In tegenstelling tot haar voorgangster Pascale Mussard, een creatief profiel afkomstig van Hermès (die lid blijft van de raad van bestuur), belichaamt Valérie Duport een generatie van directrices die carrière hebben gemaakt in communicatiestrategieën en de internationale uitstraling van luxe.

Ze staat ook symbool voor de toenadering tussen modehuis Chanel en het Festival international de mode d'Hyères. Nadat het modehuis in 2014 hoofdpartner werd, creëerde het in 2019 de 19M des Métiers d'art-prijs. Deze prijs is bedoeld om de samenwerkingen tussen de finalisten en de Maisons d'art van Chanel te waarderen.

In 2023 werd het luxemerk de hoofd-mecenas van het honderdjarig bestaan van Villa Noailles en creëerde het via boekhandel 7L de Grand Prix du Jury Photographie. Vanaf 2025 neemt het ook de dotatie van de Grand Prix du jury Mode over, ter vervanging van de Première Vision-prijs.

De programmering van Villa Noailles richt zich op het festival van Hyères en de Design Parade

Deze nieuwe leiding komt op een moment dat Villa Noailles haar financiële herstel voortzet. Na de onthulling van een leveranciersschuld van bijna 2,9 miljoen euro, heeft de instelling aangegeven het in 2025 ingezette schuldafbouwplan voort te zetten.

De programmering blijft gericht op het festival van Hyères en de Design Parade. Tegelijkertijd wil Villa Noailles haar publieke missie ter ondersteuning van hedendaagse creatie en jong talent herbevestigen. De instelling wil ook haar lokale verankering versterken en tegelijkertijd haar nationale en internationale uitstraling behouden.

Daarnaast versterkt de villa haar raad van bestuur met sleutelfiguren uit de mode- en creatieve sector: Pascal Morand (FHCM), Hervé Lemoine (Manufactures nationales – Sèvres & Mobilier national), Émilie Hammen (Palais Galliera, waarvan Chanel hoofd-mecenas is sinds de oprichting van de Gabrielle Chanel-zalen in 2020 en een belangrijke ondersteuner van de programmering), Sophie-Justine Lieber (MAD) en Stanislas Colodiet (Cirva, Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques).

De 41e editie van het Festival international de mode, de photographie et d'accessoires de Hyères vindt plaats van donderdag 15 tot en met zondag 18 oktober 2026. De tentoonstellingen die aan het festival verbonden zijn, openen op 16 oktober 2026 en zijn tot en met 10 januari 2027 te zien in Villa Noailles.

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