Vinted benoemt nieuwe niet-uitvoerende bestuursvoorzitter

Vinted, het C2C-platform voor tweedehands mode, benoemt Martin Scheepbouwer tot de eerste niet-uitvoerende voorzitter met als taak het managementteam te ondersteunen, dat maakt Vinted bekend in een persbericht.

“Ik heb Vinted altijd bewonderd en heb het verhaal op afstand gevolgd, dus ik ben blij dat ik in deze fase van Vinted kan toetreden tot de raad van bestuur. Het managementteam van Vinted heeft sterke waarden, een duidelijke strategische focus en is rigoureus in uitvoering. Deze sterke punten hebben Vinted geholpen zich te ontwikkelen tot een Europese marktleider in tweedehands mode, zelfs in een uitdagend financieel klimaat. Ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan de toekomstige groei en ook om zelf van het team te leren”, aldus Scheepbouwer in het persbericht.

Thomas Plantenga, CEO bij Vinted, is blij dat Scheepbouwer het bestuur betreedt. “Ik heb al eerder met hem samengewerkt, dus ik weet dat hij een nieuw en waardevol perspectief zal brengen.” Er worden verder geen wijzigingen in het bestuur doorgevoerd.