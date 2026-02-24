Vlak voor Paris Fashion Week: Zadig&Voltaire benoemt nieuwe creatief directeur

Het Franse merk Zadig&Voltaire heeft Dan Sablon benoemd tot nieuwe creatief directeur. Sablon neemt per direct de creatieve leiding over van oprichter en eigenaar Thierry Gillier, zo meldt Zadig&Voltaire dinsdag in een persbericht. Gillier bekleedde deze functie sinds begin 2024. Hij volgde Cecilia Bönström op, die de rol sinds 2006 vervulde.

“Het merk heeft altijd een onmiskenbare Parijse attitude belichaamd – moeiteloos, maar bewust,” aldus Sablon. “Mijn doel is om deze energie te verfijnen en een garderobe te creëren met helderheid en een scherp randje, gebaseerd op sterke archetypen en gevormd door de hedendaagse cultuur.”

De nieuwe creatief directeur heeft ongeveer vijftien jaar ervaring in de mode-industrie en bewoog zich op het ‘snijvlak van mode, imago en cultuur’, aldus het persbericht. In deze periode werkte de geboren Parijzenaar onder andere samen met de Amerikaanse ontwerper Marc Jacobs en merken als Carhartt en de collectie van muzikante Rihanna in samenwerking met Puma.

Momenteel is hij ook werkzaam als Culture Director-at-Large bij de Franse editie van het modetijdschrift Vogue. Andere redactionele functies bekleedde hij bij I-D Magazine, waar hij redacteur was, en bij het tijdschrift Lui, waar hij als modedirecteur werkte.

“Zadig&Voltaire heeft altijd gestaan voor vrijheid van geest, instinct en een onmiskenbare Parijse rock-attitude,” aldus Gillier. “Dans moderne visie en creatieve intelligentie, gecombineerd met zijn diepgaande begrip van onze codes, maken hem de juiste keuze om vandaag de creatieve leiding van het huis op zich te nemen.”

Sablons eerste collectie voor het merk wordt in maart gepresenteerd tijdens Paris Fashion Week, die volgende week van start gaat.