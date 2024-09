Vogue Nederland kiest Linda Gümüs Gerritsen als nieuwe hoofdredacteur

De opvolger van Yeliz Çiçek is bekend: Linda Gümüs Gerritsen wordt de nieuwe hoofdredacteur van Vogue Nederland. Naast haar nieuwe rol als hoofdredacteur blijft ze Fashion Director bij het blad.

Gerritsen heeft meer dan 20 jaar ervaring in de mode- en bladenwereld. Ze werkte van 2000 tot 2012 als freelance styliste voor onder andere Marie Claire, Neiman Marcus en de Bijenkorf. Van 2005 tot 2012 was ze creatief directeur en Fashion Director bij Jan magazine, Park magazine en Vogue Living. Sinds oktober 2021 is ze Fashion Director bij Vogue Nederland.

Samen met Marie Nanette Schaepman, eigenaar van Bloom Publishing en Founding Director van Vogue Nederland, vormt Gerritsen het nieuwe hoofdredactionele team van het Nederlandse modeblad. Schaepman zegt over de benoeming: “Ik zou de licentie van Vogue Nederland niet hebben nagestreefd zonder Linda als fashion director naast me. We delen dezelfde ambitie en visie in ons vak. Ik kijk ernaar uit om samen met haar aan het hoofdredactionele roer van Vogue Nederland te staan en onze succesvolle koers voort te zetten.”