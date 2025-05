Voormalig creatief directeur Dr Martens naar Timberland als VP Productdesign

Modemerk Timberland heeft Darren Mckoy, voormalig creatief directeur van Dr. Martens, aangesteld als global vice president van productdesign en creative direction.

Mckoy kondigde zijn nieuwe functie aan op LinkedIn en zei dat de overstap een “betekenisvolle terugkeer naar VF, en het begin van een nieuw hoofdstuk betekent met een iconisch merk dat ik al lang bewonder om zijn roots en culturele nalatenschap”.

Na tien jaar verliet hij in januari het Britse schoenenmerk Dr. Martens. In januari 2015 trad hij in dienst bij het bedrijf als global category manager voor schoenen, waarna hij in 2017 werd gepromoveerd tot global director van product en merchandising, en vervolgens in november 2021 werd benoemd tot global creative director.

Voordat Mckoy bij Dr. Martens kwam, bekleedde hij verschillende functies als productmanager en category manager bij bedrijven als VF Corp, Adidas, Asics en Onitsuka Tiger. Hij was ook productmanager EMEA bij The North Face, een outdoor merk dat eigendom is van VF Corp.

Mckoy voegde hieraan toe: “Ik heb het geluk gehad om met erfgoedmerken te werken, verhalen vorm te geven, producten te bouwen en samen te werken met teams die zich inzetten om merk, consument en cultuur doelgericht met elkaar te verbinden. Ik ben enthousiast om mijn ervaringen en lessen mee te nemen naar Timberland en bij te dragen aan wat er hierna komt.

“Ik kijk ernaar uit om samen te werken met de geweldige mensen bij Timberland en binnen VF, om samen aan de toekomst te bouwen.”