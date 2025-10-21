Voormalig Dior-ontwerper Kim Jones maakt stap naar Chinees outerwearmerk

Britse onwerper Kim Jones heeft een nieuwe werkgever op zijn cv gezet. De voormalige Dior mannenmodeontwerper is aan de slag gegaan bij Chinees jassenmerk Bosideng, zo wordt bevestigd aan FashionNetwork. Het Chinese merk maakte in 2025 het debuut op de catwalk van Paris Fashion Week.

Jones neemt niet de gehele creatieve leiding van het merk op zich, maar is verantwoordelijk voor het nieuwe luxe project genaamd Areal. Er zal binnenkort een capsule collectie uitkomen voor het FW25-seizoen van Jones’ hand.

Pietro Ferragina, de creatief directeur van Bosideng, meldt tegen FashionNetwork dat het luxeproject waar Jones aan werkt voorlopig alleen gelanceerd wordt in China. Mocht het zich goed ontwikkelen, dan zal gekeken worden naar een verdere uitrol.

Dat Jones verantwoordelijk is voor een luxe project is niet gek. Zijn cv heeft diverse namen van luxe modehuizen erop. Zo werkte hij bij Dior, Fendi en Louis Vuitton.