Voormalig Ganni CEO wordt topvrouw bij Kylie Jenners merk Khy
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Khy, het modelabel opgericht door Kylie Jenner, heeft voormalig Ganni-topvrouw Laura du Rusquec benoemd tot nieuwe chief executive officer.
Rusquec, gevestigd in Los Angeles, brengt bijna twintig jaar ervaring in luxe en mode naar het direct-to-consumer merk. Haar expertise omvat het leiden en uitbouwen van mode- en luxemerken, merkopbouw, retail, digital, merchandising en internationale expansie.
Voor haar komst bij Khy was Rusquec chief executive officer van Ganni, het in Kopenhagen opgerichte hedendaagse modemerk dat wordt gesteund door L Catterton. Daarvoor werkte ze zeven jaar bij Balenciaga, waar ze opklom tot de functie van adjunct-directeur.
Rusquec bekleedde ook verschillende leidinggevende functies binnen de Kering-groep. Zo was ze wereldwijd merkdirecteur voor marketing en merchandising bij Pomellato en droeg ze bij aan strategische initiatieven bij de Gucci Group.
Haar aanstelling volgt op de aankondiging van Jenners direct-to-consumer modelabel dat het zijn samenwerkingsmodel ontwikkelt tot een ‘wardrobe-first’ modemerk. De nieuwe visie, ‘design, materiaal en methode’, is gericht op basisstukken die ‘ontworpen zijn met intentie’.
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