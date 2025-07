Voormalig Gucci CEO Marco Bizzarri geëerd met eredoctoraat

De University for the Creative Arts (UCA), een kunst- en designuniversiteit in Zuid-Engeland, heeft Marco Bizzarri een eredoctoraat toegekend. Bizzarri is vooral bekend als voormalig CEO van Gucci en Bottega Veneta. Daarnaast richtte hij het durfkapitaalfonds Forel op in Milaan en investeert hij via zijn familiebedrijf Nessifashion in mode-, luxe- en designmerken. Hij zit in het bestuur van onder meer Illy Caffè, Visionnaire, Elisabetta Franchi en Golden Goose.

In zijn dankwoord, waarover Elisabetta Franchi USA berichtte, toonde Bizzarri zich vereerd: “Het is een voorrecht om dit eredoctoraat te ontvangen van een universiteit die de volgende generatie creatieve geesten en leiders opleidt.”

Bizzarri ontving het eredoctoraat vanwege zijn invloedrijke leiderschap in de mode-industrie, zijn bijdrage aan het succes van Gucci en zijn inzet voor creativiteit en innovatie in de luxesector.

Met meer dan 35 jaar ervaring in de mode-industrie heeft Bizzarri diverse onderscheidingen ontvangen. Zo werd hij drie keer uitgeroepen tot International Business Leader of the Year bij de British Fashion Awards en kreeg hij in Frankrijk de titel Ridder in het Legioen van Eer. Sinds 2013 staat hij op de prestigieuze Business of Fashion 500-lijst van invloedrijke modefiguren.

Tijdens zijn leiderschap bij Gucci herpositioneerde hij het merk als topnaam binnen de luxesector. In zeven jaar tijd verdrievoudigde de omzet en verdubbelde het aantal medewerkers.

Aan de afstudeerders van 2025 gaf Bizzarri een persoonlijke boodschap mee: “Ik hoop dat jullie mensen ontmoeten die in jullie geloven. Niemand wordt geboren als CEO of creatief directeur; iemand moet je die kans geven. Voor mij was dat Robert Polet, de toenmalige CEO van Gucci, die mij in 2005 benoemde tot CEO van Stella McCartney. Hij geloofde meer in mij dan ikzelf. Uiteindelijk zul je vooral de mensen waarderen die je onderweg bent tegengekomen.”

Met dit eredoctoraat treedt Bizzarri in het voetspoor van Jonathan Anderson, creatief directeur van Loewe, en Remo Ruffini, CEO van Moncler, die eerder door UCA werden onderscheiden.