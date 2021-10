Voormalig Gucci-CEO Patrizio di Marco nieuwe voorzitter van End Clothing

Patrizio di Marco is de nieuwe voorzitter van de Britse e-tailer End Clothing. Dat blijkt uit een persverklaring van The Carlyle Group, het moederbedrijf van End, in handen van WWD.

Di Marco was voorheen voorzitter van Golden Goose, waarvan The Carlyle Group het meerderheidsaandeel eerder dit jaar aan Permira verkocht. Daarvoor werkte Di Marco onder meer als voorzitter en CEO bij Gucci en als CEO bij Bottega Veneta. Met End blijft Di Marco werken op het snijvlak van luxemode en streetwear: End verkoopt onder meer Gucci en Patta, The North Face, Vetements, Maison Margiela en Lacoste.

Di Marco ‘brengt een overvloed aan ervaring in de luxe-, mode- en zakenwereld mee’, aldus Christiaan Ashworth, medeoprichter en co-CEO bij End. “Hij zal een waardevolle toevoeging zijn aan de directie.”