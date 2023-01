Voormalig Harper’s Bazaar-hoofdredacteur Cécile Narinx wordt hoofdredacteur omroep L1

Journalist Cécile Narinx wordt hoofdredacteur bij regionale omroep L1, zo maakt de omroep bekend. Narinx is hiervoor onder andere hoofdredacteur geweest van tijdschriften Elle en Harper’s Bazaar. De afgelopen vijf jaar werkte ze als modejournalist voor de Volkskrant.

“Een vakkundige, hechte en grote ploeg mensen aansturen binnen een gerenommeerde omroep: een kans die ik met alle genoegen gegrepen heb,” aldus Narinx in de aankondiging. “Deze rol biedt een perfecte en uitdagende combinatie van nieuws brengen en verhalen vertellen in woord en beeld, van radio, tv en online - en dat allemaal in de prachtprovincie waar ik al jaren heimwee naar heb.”

Narinx is in Maastricht geboren en begon haar journalistieke carrière bij De Limburger.