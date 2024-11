Voormalig Hunkemöller CEO naar Brits damesmerk Hush

Brits damesmodemerk Hush heeft Philip Mountford benoemd tot voorzitter, zo laat het bedrijf weten in een persbericht. Mountford volgt Susanne Given op.

Mountford is in Nederland bekend vanwege zijn tijd als CEO bij Hunkemöller. Hij werkte ruim veertien jaar bij het bedrijf, maar legde in januari 2024 zijn taken neer bij het bedrijf.

“Philip brengt uitgebreide retailervaring mee, zowel in het Verenigd Koninkrijk als internationaal, en heeft in zijn glansrijke carrière ongelooflijke CEO-functies bekleed”, aldus Sarah Miles, CEO van Hush, in het persbericht. “Ik en de rest van het managementteam kijken ernaar uit om nauw met Philip samen te werken om de groeiambities van Hush in ons volgende hoofdstuk waar te maken.”

De aanstelling van Mountford komt op een moment waarop Hush groei najaagt, zowel in het Verenigd Koninkrijk als daar buiten. “Hush heeft geweldige merkwaarden en een echt punt van verschil, waardoor het in staat zal zijn om zowel fysiek als digitaal te groeien in de volgende fase van de ontwikkeling van het merk,” aldus Mountford in het bericht.