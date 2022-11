Voormalig Nike-topman wordt CEO bij sportmerk Odlo en moederbedrijf Monte Rosa Sport

Daniel Eppler wordt de nieuwe CEO van sportkledingmerk Odlo en van het moederbedrijf Monte Rosa Sport. Dat blijkt uit een persbericht van Odlo. Eppler start op 1 januari in zijn nieuwe rol, zo laat het bedrijf weten.

Eppler is afkomstig van Nike, waar hij al twintig jaar werkzaam is op het gebied van sales. Eppler vervult bij Nike nu nog de functie van vicepresident sales en partnermanagement in de regio Europa.

Hugo Maurstad, voorzitter van de raad van bestuur van Monte Rosa Sport, zegt over Eppler: “Zijn achtergrond, zijn competenties en het netwerk dat hij op de Europese markt heeft opgebouwd gedurende zijn twee decennia bij Nike, hebben hem goed voorbereid op deze leiderschapsrol.” Als CEO van Monte Rosa Sport staat Eppler ook boven het Britse zeilmerk Henri-Lloyd en Noorse onderkledinglabel Janus, de andere twee dochtermerken van het bedrijf.

Eppler vervangt Knut Are Høgberg, die sinds 2018 leiding geeft aan Odlo. De reden voor zijn vertrek wordt in het persbericht niet vermeld.

Odlo werd in 1946 opgericht, eveneens in Noorwegen. Momenteel is het bedrijf gevestigd in Zwitserland. Het verkoopt sport- en performancekleding voor vrouwen, mannen en kinderen en is daarmee in veertig landen actief.