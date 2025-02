Voormalig River Island CEO Ben Lewis keert terug na vertrek voorzitter Bradbury

Ben Lewis, de voormalige CEO van River Island, keert terug naar de Britse retailer nadat bekend werd gemaakt dat de voorzitter, Richard Bradbury, het bedrijf verlaat. Bradbury, die persoonlijke redenen voor zijn vertrek noemde, was tot 2010 CEO van River Island. Daarna trad hij af en keerde in december 2022 terug bij het bedrijf om de extra rol van uitvoerend voorzitter op zich te nemen.

Lewis bekleedde intussen ook de functie van CEO voordat hij in 2019 vertrok. Nu zal de neef van River Island-oprichter Bernard Lewis met onmiddellijke ingang de rol van CEO weer op zich nemen, aldus een verklaring van het bedrijf aan FashionUnited.

In de verklaring deelt Bradbury over zijn vertrek: "Het was een grote eer om twee keer in dit geweldige bedrijf te hebben gewerkt. Het River Island-team is ongelooflijk en de afgelopen twee jaar hebben we samen zoveel bereikt om het bedrijf te positioneren voor de volgende fase."

In zijn eigen commentaar deelt Lewis dat hij enthousiast was om weer bij het bedrijf te komen “op zo’n cruciaal moment”. Hij vervolgde: “Richard heeft een geweldig team opgebouwd en ik kijk ernaar uit om met hen samen te werken om het bedrijf verder te ontwikkelen en de vele kansen die voor ons liggen te grijpen.”

Daarnaast zal Clive Lewis, de zoon van Bernard, ook terugkeren naar zijn voormalige rol als niet-uitvoerend voorzitter. Hij deelt: Richard treedt af nadat hij een sterke impact op het bedrijf heeft gehad en de raad van bestuur is hem enorm dankbaar voor zijn leiderschap.

"Gezien Bens rijke geschiedenis bij River Island, bestaat er geen twijfel over dat hij de juiste persoon is om het bedrijf naar het volgende hoofdstuk te leiden."

De wisseling van de wacht volgt op een uitdagende periode voor River Island. Naar verluidt schakelde het bedrijf in januari 2025 financiële adviseurs in, nadat het in het jaar ervoor nog een verlies vóór belastingen van 32,2 miljoen pond (omgerekend 38,1 miljoen euro) had geleden.