Voormalig Tapestry-CEO investeert in Moose Knuckles

Victor Luis heeft zich bij modemerk Moose Knuckles aangesloten als investeerder en wordt uitvoerend voorzitter van het merk, zo meldt WWD. Hoeveel Luis heeft geïnvesteerd in het bedrijf is niet bekend.

Luis is zeker geen onbekende in de modeindustrie. Zo was hij CEO bij modegroep Tapestry, Inc. Hij werd al aangesteld als CEO bij Coach in 2014, een voorganger van Tapestry. Na de overname van de modemerken Kate Spade en Stuart Weitzman veranderde de modegroep Coach de naam naar Tapestry.

WWD meldt dat Luis ‘significant geïnvesteerd’ heeft in Moose Knuckles. Luis wordt hierdoor ‘operating partner’ bij het Canadese outerwear bedrijf.