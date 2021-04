Voormalig VF Corp-CFO Scott Roe stapt over naar Tapestry, Inc.

Scott Roe is de nieuwe Chief Financial Officer (CFO) en Hoofd Strategie van de luxemode en -interieurgroep Tapestry, Inc. Dat laat het bedrijf weten in een persbericht. Roe is afkomstig van modegroep VF Corp. Hier was hij 25 jaar werkzaam, waarvan zes jaar als CFO. Per 1 juni start hij in zijn nieuwe positie bij Tapestry.

“Scott is een zeer strategische CFO met vijfentwintig jaar ervaring in consumenten-, detailhandel- en kledingbedrijven, en diepgaande expertise in het succesvol ontwikkelen van wereldwijde platformen met meerdere merken,” aldus Joanne Crevoiserat, CEO bij Tapestry, in het persbericht. “Als leider is Scott zowel dynamisch als vooruitstrevend.” Crevoiserat heeft er ‘vertrouwen in dat Scott de juiste leider en strategische zakenpartner is om Tapestry verder te doen groeien’, zo stelt ze.

Roe noemt Tapestry op zijn beurt ‘een uitzonderlijk bedrijf met iconische wereldwijde merken en een gedisciplineerde focus op het behalen van resultaten’. “Ik kijk ernaar uit om met Joanne en het getalenteerde managementteam samen te werken om de strategie en de financiële en operationele prestaties van het bedrijf verder te verbeteren.”

Roe vervangt Andrea Shaw Resnick, sinds juni 2020 CFO bij Tapestry. Zij zal de nieuwe functie van Chief Communications Officer (CCO) innemen.

Onder Tapestry, Inc. vallen verschillende luxe mode- en lifestylemerken, waaronder Coach, Kate Spade en Stuart Weitzman.