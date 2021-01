Voorzitter Inretail overleden

Anton Sanders, voorzitter van Inretail, is op 9 januari komen te overlijden. Dat meldt een bericht op de website van de branchevereniging. Sanders overleed ‘volstrekt onverwacht en op veel te jonge leeftijd’, zo staat in het bericht. “Wij zijn in diepe rouw.” Sanders werd 54 jaar.

“Anton was een zeer betrokken bestuurder die ontzettend veel impact heeft gehad op onze vereniging. Wij zullen zijn visie, ondernemersgeest en scherpte missen,” zo is in het bericht te lezen. “Bovenal gaan wij een betrokken, altijd geïnteresseerde en bijzonder warm persoon missen. Wij leven intens mee met de familie.”

Sanders had sinds 2013 de leiding over DKG, het bedrijf achter Bruynzeel Keukens en Keller Keukens, en werd in 2017 voorzitter van Inretail. “De rol van voorzitter zie ik als dienend en verbindend. Dat past per definitie bij het karakter van een vereniging. En het past uitstekend bij mij als persoon,” zo zei hij destijds over zijn aanstelling.

Inretail zegt Sanders dankbaar te zijn ‘voor alles wat hij voor de retail en onze organisatie heeft gedaan. Wij zullen zijn gedachtegoed binnen onze vereniging laten voortbestaan’.