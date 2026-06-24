Wacoal stelt productdirecteur en ontwerpdirecteur aan

Lingerie- en badmodebedrijf Wacoal Europe kondigt het pensioen aan van ontwerpdirecteur Jo West na dertig jaar dienst. Daarnaast maakt het bedrijf de aanstelling van Clare Turner als productdirecteur en Charlie Austin als ontwerpdirecteur bekend.

West, die op 1 juni met pensioen ging, speelde een belangrijke rol in de vormgeving van het merkenportfolio van Wacoal Europe. Het bedrijf stelt dat zij “een creatieve visie combineerde met een diepgaand begrip van de behoeften van vrouwen en zich inzette voor productexcellentie, innovatie en consumentgericht ontwerp.”

Haar invloed is zichtbaar in veel van de meest succesvolle collecties van het bedrijf, waaronder bestsellers als Fusion en Illusion.

Geoff Embley, algemeen directeur bij Wacoal Europe, reageert in een verklaring op het pensioen van West: “Jo’s bijdrage aan Wacoal in de afgelopen dertig jaar is buitengewoon geweest. Met haar creativiteit, leiderschap en onwrikbare focus op klanten heeft ze enkele van onze meest succesvolle merken en producten helpen vormgeven. Ze laat een erfenis na die ons bedrijf nog jarenlang zal beïnvloeden.”

Na het pensioen van West introduceert Wacoal een nieuwe leiderschapsstructuur. Het bedrijf creëert twee senior posities: productdirecteur en ontwerpdirecteur. Dit is onderdeel van de doorlopende focus op ‘toekomstige groei en innovatie’.

Turner, die na de overname van Bravissimo in 2024 bij Wacoal kwam, is aangesteld als productdirecteur. Zij zal de productvisie en -strategie leiden voor zowel Bravissimo als het Wacoal-merkenportfolio.

Bij Bravissimo bekleedde Turner verschillende senior functies op het gebied van productontwikkeling, inkoop, merchandising en technische en zakelijke operaties. Haar achtergrond in productexpertise, commercieel inzicht en klantkennis ‘positioneert haar sterk om de toekomstige productstrategie van de groep te leiden’, voegt Wacoal toe.

Daarnaast is Austin aangesteld als ontwerpdirecteur voor Wacoal Brands en rapporteert zij aan Turner. Ze heeft achttien jaar ervaring bij Wacoal en geeft sinds 2015 leiding aan het merk Fantasie Lingerie and Swimwear.