Walter van Beirendonck gaat met pensioen bij kunstacademie Antwerpen

Belgisch modeontwerper Walter van Beirendonck gaat met pensioen bij de Modeafdeling van de Koninklijke Academie voor de Schone Kunsten in Antwerpen, zo melden de Gazet van Antwerpen en VRT NWS. Van Beirendonck was 15 jaar afdelingshoofd van de modeafdeling en gaat eind juni met pensioen.

Van Beirendonck is nog veel langer werkzaam bij de academie. Hij start in 1985 als docent aan de modeafdeling en in 2007 wordt hij er afdelingshoofd. “Ik kijkt terug op 37 jaar vol creativiteit en ben heel trots op wat we bereikt hebben,” aldus de ontwerper tegen de Gazet van Antwerpen. “Samen met het docententeam hebben we de modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen wereldwijd op de kaart gezet en met het eindejaarsdefilé een platform gegeven aan jong modetalent. Van Beirendonck zal afscheid nemen tijdens het eindejaarsdefilé op 3 en 4 juni. Een opvolger voor het afdelingshoofd is nog niet benoemd.

Walter van Beirendonck stopt bij Antwerpse modeacademie, eigen label en projecten lopen door

De ontwerper benadrukt dat hij niet op andere vlakken met pensioen gaat. “Mijn label en al mijn projecten lopen gewoon door. Ik heb nog heel veel ideeën en nog veel dromen te realiseren.”

Van Beirendonck is zelf ook afgestudeerd aan de modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Hij studeert in 1980 af en wordt een van de Antwerpse Zes, een groep van bekende Belgische ontwerpers. De groep bestaat uit Dirk van Saene, Dries van Noten, Ann Demeulemeester, Marina Yee, Dirk Bikkembergs en Walter van Beirendonck.

De modeacademie in Antwerpen heeft nog veel meer bekende modeontwerpers in de schoolbanken gezien. Niet alleen kwam de Antwerpse Zes eruit voort, ook Raf Simons, Kriss van Assche, Veronique Branquinho, Glenn Martens, Rushemy Botter en Meryll Rogge.