Wehkamp CEO Graham Harris kondigt pensioen aan na 40-jarige retailcarrière

Na een carrière van veertig jaar in de retail gaat Graham Harris, sinds april 2019 CEO van Wehkamp Retail Group, met pensioen. Aan het einde van het boekjaar, in maart 2025, draagt hij het stokje over. Dit maakt Wehkamp vandaag bekend in een persbericht.

Samenvatting Na 40 jaar in de retail gaat Graham Harris, CEO van Wehkamp, in maart 2025 met pensioen.

Wehkamp bereidt zich al een jaar voor op deze overgang en zal binnenkort een opvolger aankondigen.

Harris' bijdrage aan Wehkamp wordt geprezen; hij heeft het bedrijf weer gezond en winstgevend gemaakt en succesvol de Covid-periode doorstaan.

Harris heeft een rijke ervaring in de retailsector. Hij werkte bij zeven grote retailbedrijven, waaronder Tesco en Arcadia in het Verenigd Koninkrijk, en bekleedde de afgelopen 25 jaar diverse directiefuncties op commercieel, operationeel en financieel gebied. “Wat begon als een interim-rol van zes maanden groeide onverwacht uit tot een reis van zes jaar aan het roer van Wehkamp,” zegt Harris. “Het leiden van deze organisatie is een fantastische ervaring geweest en ik ben trots op wat we samen hebben bereikt. Wehkamp heeft een speciale plaats in de harten van de Nederlandse consument en in de loop der jaren is het ook een deel van mijn DNA geworden.”

Harris kijkt uit naar zijn pensioen en een terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk. “Ik zie ernaar uit om meer tijd door te brengen met mijn gezin en om op termijn enkele adviesfuncties op me te nemen, waarin ik de inzichten kan delen die ik tijdens mijn 40-jarige carrière in de detailhandel heb opgedaan. Wehkamp staat er sterk voor en ik heb er alle vertrouwen in dat het onder nieuw leiderschap blijft floreren.”

Een nieuw hoofdstuk voor Wehkamp Retail Group

De aankomende leiderschapswisseling komt niet onverwacht. Wehkamp Retail Group laat weten dat het bedrijf zich het afgelopen jaar op deze overgang heeft voorbereid en verwacht binnen enkele weken een opvolger te presenteren.

Sinds 2015 maakt Wehkamp Retail Group deel uit van de Amerikaanse grootaandeelhouder Apax Partners. Tom Hall, partner bij Apax, prijst de bijdrage van Harris: “Graham begon deze rol als interim-CEO, maar bleef uiteindelijk zes jaar. In die periode heeft hij het bedrijf weer gezond en winstgevend gemaakt, door de Covid-periode genavigeerd, het senior managementteam opnieuw opgebouwd en kleertjes.com succesvol geïntegreerd.”

Daarnaast spreekt ook John Browett, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Wehkamp Retail Group, zijn waardering uit: “Niemand is vasthoudender in het nastreven van het succes van het bedrijf. Namens Wehkamp Retail Group, Apax en de Raad van Commissarissen bedank ik Graham voor zijn visie, toewijding en onvermoeibare inzet. Wij wensen hem het allerbeste in dit volgende hoofdstuk en een welverdiend weerzien met zijn familie en vrienden.”

Met het vertrek van Harris breekt een nieuw tijdperk aan voor Wehkamp. Binnenkort wordt duidelijk wie het roer overneemt en de e-commercegigant naar de volgende fase leidt.