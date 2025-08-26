Wibra benoemt Rogier Wijnhoven tot COO

Rogier Wijnhoven is de nieuwe COO van Wibra. Hij start op 1 september, zo is te lezen in een persbericht. Met zijn komst wil de discounter verdere stappen zetten in groei en professionalisering.

Wijnhoven is bedrijfseconoom en accountant en werkte de afgelopen twintig jaar in diverse directiefuncties bij retailers als Stichd (onderdeel van Puma), Sissy-Boy, WE Fashion en Prénatal. Binnen Wibra wordt hij vanaf september verantwoordelijk voor IT en later komt daar ook de logistieke organisatie bij.

“We zijn enorm blij met de komst van Rogier. Zijn brede operationele- en projectervaring, gecombineerd met een pragmatische en resultaatgerichte aanpak, sluiten perfect aan bij onze ambities. Met zijn leiderschap en oog voor kansen zal hij een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere groei en professionalisering van Wibra”, aldus CEO Bas Duijsens in een persbericht.

Wijnhoven zelf benadrukt dat hij zich herkent in de cultuur van de keten. “Ik heb een echte voorliefde voor retail: een dynamische branche waarin je dagelijks door je klanten wordt beoordeeld. Wibra is helder gepositioneerd, is een sterk merk met veel groeipotentieel en heeft een no-nonsense cultuur. Ik kijk ernaar uit om samen met alle collega’s verder te bouwen aan een toekomstbestendige organisatie en het huidige succes verder uit te breiden”, zegt hij in een persbericht.