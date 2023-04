Wie is Diane von Fürstenberg: Een korte introductie in het leven van de ontwerper

Diane von Fürstenberg (née Halfin) staat bekend om haar iconische wikkeljurken - nog steeds populair onder menig vrouw. Ter ere van deze jurken, die vijftig jaar bestaan, heeft het Mode & Kant Museum in Brussel een tentoonstelling opgezet over de ontwerper, haar carrière en invloed op de mode. Wat weinigen zullen weten is namelijk dat Von Fürstenberg geboren is in Brussel. FashionUnited doet een blik op de levensloop van de ontwerper.

Diane, dan nog Diane Halfin, wordt geboren in naoorlogs Brussel in 1946. Ze is de dochter van een Roemeense vader en een Griekse moeder. Ze gaat in Brussel naar het Lycée Dachsbeck waarna ze ook naar kostscholen in Zwitserland en Engeland wordt gestuurd. Tijdens haar studie in Zwitserland ontmoet ze haar toekomstige echtgenoot: prins Eduard Egon von Fürstenberg (te noemen Egon). Ze trouwen in 1969, kort voordat hun zoon Alexander Egon wordt geboren, en gaan in 1973 uit elkaar waarna ze in 1983 officieel van elkaar scheiden. Hoewel Diane niet meer samen was met haar man, heeft ze wel de achternaam gehouden.

Diane von Fürstenberg neemt een buiging aan het einde van haar FW15-show. Beeld via Launchmetrics Spotlight.

Het is tijdens haar huwelijk met Egon dat de ontwerper naar New York verhuist in 1970. Daarvoor heeft ze al bij de Italiaan Angelo Ferretti de kunst van de snit, het kleuren en het ontwerpen van stoffen geleerd. “Kleuren zijn letters, prints zijn woorden en stof en silhouetten vormen de zin,” aldus Von Fürstenberg over de de kunst van textiel. In Italië komt ze op het idee om jersey te bedrukken en van een wikkelblouse een hele jurk te maken. Onder aanmoediging van haar man gaat Von Fürstenberg in New York haar ontwerpen verkopen waarna al snel de iconische wikkeljurk het licht ziet. Haar merk is inmiddels bekend onder de afkorting 'DVF'.

Een van de wikkeljurken van het merk DVF. Beeld via Launchmetrics Spotlight, DVF FW15.

Mede dankzij de verhuizing naar New York ontmoet Von Fürstenberg toonaangevende Vogue-editor Diana Vreeland. Vreeland ziet een toekomst in de wikkeljurken van de ontwerper en moedigt haar aan om haar ontwerpen te presenteren tijdens de modeweek. Zo gezegd, zo gedaan en Von Fürstenberg laat haar naam dan ook op de kalender van New York Fashion Week zetten. Het blijkt een hit want al snel na de lancering van de wikkeljurken worden zo'n 25.000 jurken per week verkocht, aldus businesstijdschrift Forbes. Tegen 1976 heeft Von Fürstenberg al 1 miljoen van de items verkocht.

De jurk is een contrast met de unisex pakken van de jaren zeventig en biedt vrouwen een look die werkt zowel in de disco als op kantoor. “Aankleden in één stap. Chic, comfortabel en sexy. Het raakt niet gedateerd na één seizoen. Het werkt op allerlei tijdstippen, is goed mee te reizen en het past bij alle prioriteiten die een vrouw kan hebben,” aldus Von Fürstenberg over het item. Haar slogan voor de wikkeljurken is dan ook “Feel like a woman, wear a dress”, een zin die zelfs op de kaartjes aan de jurken te vinden is.

Een uitvoering van de wikkeljurk van DVF. Beeld via Launchmetrics Spotlight, DVF FW14

Wie is Diane von Fürstenberg?

De ontwerper is eveneens een van de eerste ontwerpers die een nadruk legt op haar jet-set leven. Waar veel ontwerpers tot dat punt hun rijkdommen en erfgoed verstopten, gebruikt zij het juist om een publiek aan te spreken. In Groot-Brittannië slaat deze tactiek in het begin nog niet zo aan, maar in de Verenigde Staten helpt haar achtergrond als ex-prinses de populariteit van haar merk.

Diane von Fürstenberg heeft met de wikkeljurk haar stempel gedrukt op de modegeschiedenis. Voor haar inzet en invloed heeft ze dan ook menig prijs ontvangen. Zo kreeg ze in 2005 een Lifetime Achievement Award van de Council of Fashion Designers of America (CFDA). In 2015 werd ze uitgeroepen door tijdschrift Time als een van de 100 meest invloedrijke mensen. 2020 was het jaar waarin de in Frankrijk de eretitel Chevalier de la Légion d’Honneur kreeg. België bleef niet achter met een eretitel en reikte deze in 2021 uit. Von Fürstenberg kreeg toen de titel Commandeur in de Kroonorde. Haar meest recente award is degene die ze in maart 2022 kreeg - de Ruth Bader Ginsburg Woman of Leadership Award. Deze ontving zij voor haar ‘uitmuntende leiderschap en inzet voor vrouwen’.

Samen met haar tweede man Barry Diller, waar ze in 2001 mee trouwt, richt ze de Diller-von Furstenberg Family Foundation op. Onder deze organisatie richten ze de DVF Awards op die vrouwen eren en financieel steunen die leiderschap, kracht en moed tonen bij het realiseren van hun doelen.

Naast ontwerper is Von Fürstenberg ook nog schrijver. Ze schreef meerdere boeken: A Signature Life, The Woman I Wanted To Be, Own It en The Secret to Life.

De tentoonstelling ‘Diane von Furstenberg. Woman before Fashion’ is vanaf 21 april 2023 tot en met 7 januari 2024 te zien in het Mode & Kant Museum in Brussel. FashionUnited brengt een bezoek aan de perspreview. Houd de website in de gaten voor het verslag.

Dit artikel is tot stand gebouwen op basis van informatie uit de boeken ‘The Fashion Book’, ‘De Grote Mode Encyclopedie’, een artikel van The Business of Fashion en informatie van het Mode en Kant Museum in Brussel.