Wie is Peter Copping, de nieuwe creatief directeur van Lanvin?

Het luxehuis Lanvin maakte donderdag de benoeming bekend van zijn nieuwe creatief directeur: Peter Copping. Hij zal verantwoordelijk zijn voor de dames- en herencollecties, lederwaren en accessoires.

Peter Copping is een ervaren ontwerper en heeft met verschillende grote namen in de couture samengewerkt. Degene die Bruno Sialelli zal vervangen en zich in september bij het Franse huis zal voegen, was van 2009 tot 2014 creatief directeur van Nina Ricci.

Peter Copping, afgestudeerd aan Central Saint Martins en het Royal College of Art in Londen, begon zijn carrière bij Sonia Rykiel voordat hij meer dan tien jaar bij Louis Vuitton doorbracht, naast Marc Jacobs, als hoofd damesmode. Vervolgens werd hij van 2014 tot 2016 creatief directeur van Nina Ricci en vervolgens van Oscar de la Renta.

Maar dat is niet alles. Peter Copping was ook directeur couture bij Balenciaga. Hij was verantwoordelijk voor het leiden van naai workshops in 2021.

Lanvin vertrouwt op de technische expertise van Peter Copping

Nieuwsplatform Vogue Business benadrukt dat Lanvin's Peter Copping een kleermaker is met technische expertise, hoewel de trend is om creatief directeuren met meer curatieve profielen in te huren om toezicht te houden op marketing en imago.

“De komst van Peter Copping bij Lanvin is een belangrijke stap in de wedergeboorte van een van de grote Franse huizen”, zegt Siddhartha Shukla, adjunct-algemeen directeur van Lanvin, in een persbericht. “Ik ben ervan overtuigd dat Peter's visie en technische nauwkeurigheid, evenals het voortdurende doorzettingsvermogen van onze teams over de hele wereld, nieuwe wegen zullen inslaan en in gelijke mate schoonheid en resultaten zullen opleveren."

Het in Parijs gevestigde bedrijf benadrukt daarmee wat het een “uniek perspectief en de technische expertise van een moderne couturier” noemt. "Een persoon moet passen bij de geest van het in 1889 geboren label, bekend als het oudste actieve Franse modehuis, en dat gedurende twee jaar zijn imago heeft opgefrist door zijn codes opnieuw te definiëren. Deze vernieuwing omvatte met name de volledige herziening van de productcategorieën, de lancering van Lanvin Lab, vergezeld van een samenwerking met rapper Nayvadius DeMun Cash, alias Future, en de opening van verkooppunten over de hele wereld."

Lanvin Group, een wereldwijde luxemodegroep die Lanvin, Wolford, Sergio Rossi, St. John en Caruso in zijn merkenportfolio telt, behaalde in 2023 een omzet van 426 miljoen euro (een stijging van 1 procent jaar-op-jaar vergeleken met 2022).

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.