Lanvin benoemt nieuwe creatief directeur

Na een jaar is de positie vervuld: de Britse ontwerper Peter Copping is vanaf september de nieuwe creatief directeur van Lanvin, aldus een persbericht van het Franse modehuis. Copping zal de creatieve leiding nemen van de dames- en herencollecties van het huis.

Copping is een modeveteraan. De Central Saint Martins alumnus begon zijn carrière bij Sonia Rykiel. Daarna bracht hij meer dan tien jaar door aan de zijde van Marc Jacobs bij Louis Vuitton. Vervolgens werd hij benoemd tot creatief directeur van Nina Ricci in Parijs en Oscar de la Renta in New York. Meest recentelijk was Copping hoofd Couture bij Balenciaga, waar hij leiding gaf aan speciale projecten, waaronder de ateliers voor de herintroductie van de couturecollectie.

Lanvin vindt nieuwe creatief directeur in Peter Copping

Lanvin was sinds het vertrek van Bruno Sialelli in april 2023 op zoek naar een creatief directeur. De laatste catwalkshow van Sialelli was in maart 2023 voor herfst/winter 2023.

Nu mag Copping zijn creatieve visie voor het Franse modehuis laten zien. Op Instagram schrijft Copping “Jeanne Lanvin [oprichter van het huis] was een visionair van haar tijd wiens interesses en passies veel verder reikten dan mode, net als de mijne. Ik ben zeer vereerd dat ik ben gekozen als creatief directeur van Lanvin en dat ik, samen met het atelier en de teams, het volgende hoofdstuk voor dit iconische huis mag schrijven.”