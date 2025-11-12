Willem van Zeeland is de nieuwe directeur van Dutch Design Foundation

De Raad van Toezicht van de Dutch Design Foundation (DDF) heeft Willem van Zeeland, voormalig hoofdredacteur van de VPRO, benoemd tot nieuwe directeur. Hij start op 1 januari 2025 in Eindhoven en volgt Martijn Paulen op, die na 12,5 jaar vertrekt.

In het persbericht staat geschreven dat Zeeland een breed pakket aan ervaringen meeneemt uit de creatieve sector, onder meer bij VPRO, NTR, Tivoli Utrecht en als toezichthouder bij Eurosonic Noorderslag en Koninklijk Theater Carré.

Volgens DDF-voorzitter Frank van Es is Van Zeeland “inhoudsgericht en strategisch sterk”. Van Zeeland zelf zegt uit te kijken naar zijn nieuwe rol: “Dutch Design Week laat zien hoe ontwerp bijdraagt aan oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen.”