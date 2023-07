Wisseling van de wacht: PrettyLittleThings krijgt nieuw uitvoerend team

Nadat de oprichter en CEO van online merk PrettyLittleThings, Umar Kamani, zijn taken als CEO neerlegde, wordt nu een nieuw uitvoerend team benoemd. Zo stapt Tom Binns in de schoenen van een Chief Operating Officer en promoveert Nicki Capstick tot Chief Marketing Officer, zo laat het merk weten in een statement.

Binns is al zes jaar werkzaam binnen het bedrijf. In zijn meest recente functie was hij commercieel directeur. De nieuwe COO wordt verantwoordelijk voor de ondersteuning van product, financiën, e-commerce en PLT Tech.

Capstick werkt al ruim acht jaar op de marketingafdeling bij PrettyLittleThings. Ze werkte zichzelf op als marketingmanager en werd later marketingdirecteur. De nieuwe CMO ondersteunt het merk, de creatieve afdeling, de studio en de marketingafdeling.

Het statement luidt: “Zowel Nicki als Tom zullen in hun nieuwe functies het bedrijf blijven stimuleren.”