Wolverine World Wide benoemt nieuwe CPO voor de Work Group

Wolverine World Wide, Inc. benoemt Mike Maloney als nieuwe Chief Product Officer van de Work Group. Maloney zal leiding geven aan productontwikkeling, merchandisingstrategie en initiatieven voor marktexpansie voor alle merken binnen de groep, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. Hij zal hier rechtstreeks over rapporteren aan Tom Kennedy, de voorzitter van de Work Group.

De Work Group bestaat uit de merken Wolverine, Cat Footwear, Bates, Harley-Davidson Footwear, Merrell Work en Hytest. Maloney houdt als CPO toezicht op de productontwikkeling, merchandisingstrategie en initiatieven voor marktexpansie van al deze merken.

De nieuwe CPO heeft veel ervaring in de schoenindustrie op zijn curriculum vitae staan. Zo werkte hij bij bedrijven als Adidas, Under Armour, Columbia Sportswear en Designer Brands. “Als doorgewinterde productexpert beschikt hij over een unieke mix van merchandising, productontwikkeling en -design, en marketingexpertise waardoor hij productstrategie vanuit meerdere invalshoeken kan benaderen. Dankzij zijn leiderschap in wereldwijde categorieën en diepgaande kennis van licenties is Maloney voorbereid om effectief door de complexiteit van de schoenenmarkt te navigeren”, aldus Wolverine World Wide in het persbericht.